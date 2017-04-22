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Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз распорядился восстановить финансовые привилегии чиновников и военнослужащих. О подписании соответствующих указов сообщает Arab News.

Выплаты бонусов и премий были урезаны на 15–20% в сентябре 2016 года на фоне падения мировых цен на нефть. Кроме того, тогда же король распорядился заморозить повышение зарплат для госслужащих низшего звена.

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В январе прошлого года нефтяные котировки опускались до $28 за баррель, однако текущая стоимость сырья находится около $52 за баррель. В результате в первом квартале 2017 года Саудовской Аравии удалось резко сократить дефицит бюджета – до 26 млрд риалов ($6,9 млрд) вместо ожидавшихся 54 млрд риалов.

На зарплаты и премии чиновникам в 2015 году пришлось 45% расходов саудовского правительства, или $128 млрд, напоминает BBC News. Такие большие затраты на госслужащих стали одной из причин рекордного бюджетного дефицита Саудовской Аравии в том году – около $100 млрд.