Южная Осетия полностью обесточена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МРСК Северного Кавказа.
«В горах Северной Осетии сошло много лавин, плюс к этому там был ураганный ветер, которые повредили линии сетей», – пояснили в сетевой компании.
Сейчас энергетики устанавливают место обрыва сетей. Ожидается, что подача электроэнергии в Южную Осетию возобновится к концу дня 23 апреля.
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