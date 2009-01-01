12:39

Южная Осетия полностью обесточена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МРСК Северного Кавказа.

«В горах Северной Осетии сошло много лавин, плюс к этому там был ураганный ветер, которые повредили линии сетей», – пояснили в сетевой компании.

Сейчас энергетики устанавливают место обрыва сетей. Ожидается, что подача электроэнергии в Южную Осетию возобновится к концу дня 23 апреля.