Южная Осетия вновь начала получать электроэнергию, повреждения на линиях устранены. Об этом ТАСС сообщили в МРСК Северного Кавказа.
Как уточнили в сетевой компании, авария произошла утром в Алагирском ущелье Северной Осетии. Из нее в Южную Осетию поступает электроэнергия.
В то же время генеральный директор РГУП «Энергоресурс» Алан Габараев рассказал «Интерфаксу», что сейчас Южная Осетия подключена к электричеству по временной схеме. Габараев объяснил, что пока аварию устранить полностью нельзя из-за погоды в Северной Осетии. Он добавил, что обрыв на линии электропередачи произошла в районе села Нижний Зарамаг.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.