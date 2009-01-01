13:03

Южная Осетия вновь начала получать электроэнергию, повреждения на линиях устранены. Об этом ТАСС сообщили в МРСК Северного Кавказа.

Как уточнили в сетевой компании, авария произошла утром в Алагирском ущелье Северной Осетии. Из нее в Южную Осетию поступает электроэнергия.

В то же время генеральный директор РГУП «Энергоресурс» Алан Габараев рассказал «Интерфаксу», что сейчас Южная Осетия подключена к электричеству по временной схеме. Габараев объяснил, что пока аварию устранить полностью нельзя из-за погоды в Северной Осетии. Он добавил, что обрыв на линии электропередачи произошла в районе села Нижний Зарамаг.