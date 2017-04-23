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Один человек погиб и еще один пострадал при взрыве автомобиля Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под Луганском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В ОБСЕ подтвердили, что патруль организации «был вовлечен в серьезный инцидент безопасности в Луганской области». Собеседник агентства не уточнил, есть ли погибшие и пострадавшие.

Позднее председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что автомобиль мониторинговой миссии организации подорвался на мине. Он подтвердил, что один сотрудник ОБСЕ погиб, другой ранен, а также потребовал провести расследование случившегося и наказать виновных.

https://twitter.com/sebastiankurz/status/856091565776920576

В Народной милиции ЛНР уточнили, что взрыв одной из машин ОБСЕ произошел в районе поселка Пришиб. Два автомобиля миссии ОБСЕ ехали по маршруту Славяносербск – Сокольники. Ранее источник «Интерфакса» в силовых структурах ЛНР сообщил, что одна из машин ОБСЕ подорвалась на фугасе, по предварительным данным, ранены двое человек.

В министерстве госбезопасности ЛНР рассказали РИА Новости, что трое сотрудников миссии ОБСЕ ранены, один погиб.

Как заявили в Народной милиции ЛНР, экипаж наблюдателей ОБСЕ отклонился от разрешенного мандатом основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам. В милиции подчеркнули, что неоднократно предупреждали представителей международных организаций о возможных провокациях со стороны Вооруженных сил Украины вблизи линии соприкосновения в Донбассе.