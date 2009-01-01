14:53

Гражданин США погиб при взрыве автомобиля миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под Луганском. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По словам собеседника агентства, ранения получили граждане Германии. Имена пострадавших и погибшего он не уточнил.

Ранее 23 апреля в ОБСЕ подтвердили гибель одного из наблюдателей миссии в ЛНР и ранение еще одного. Между тем в министерстве госбезопасности ЛНР сообщили о трех раненых сотрудниках ОБСЕ и одном погибшем.

Два автомобиля ОБСЕ по маршруту Славяносербск – Сокольники, один из них подорвался на мине в районе поселка Пришиб. В министерстве госбезопасности ЛНР считают, что произошедшее – провокация со стороны Вооруженных сил Украины.