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Британские власти заморозили активы северокорейской Korea National Insurance Corporation (KNIC), штаб-квартира которой расположена в Лондоне. Как пишет The Guardian, KNIC приписали участие в финансировании ядерной военной программы Пхеньяна.

До этого санкции в отношении KNIC ввел Евросоюз, объяснив, что значительную валютную выручку компания направляла на поддержку нынешнего режима КНДР. В Еврокомиссии не исключили, что средства KNIC использовались Пхеньяном для разработки баллистических ракет.

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Ранее 23 апреля газета Daily Mail написала, что KNIC, которую контролировали нынешний глава КНДР Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир, ежегодно переводила в Северную Корею до £33 млн. Перевод средств продолжался в течение десяти лет – только недавно KNIC официально закрылась.

Как указывает The Guardian, KNIC закрыта с октября 2016 года; отчетность компании показала, что в 2014 году на ее счетах находилось 130 млрд северокорейских вон (около £113 млн). При этом штаб-квартира KNIC в Пхеньяне связана с Управлением-39, в задачи которого входит сбор средств на нужды режима, в том числе с помощью хакерских атак, производства и продажи наркотиков, изготовления фальшивых денег и контрабанды.

Заметка дополняется.