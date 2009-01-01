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Реконструкцию взятия Берлина и штурма Рейхстага, проведенную 23 апреля в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, посетили более семи тысяч зрителей, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом говорится в пресс-релизе министерства, поступившем в Republic.

Воспроизведение событий 1945 года длилось примерно полтора часа. Реконструкция состояла из пяти эпизодов: штурма Зееловских высот, окружения Берлина, попытки прорыва окружения, штурма Берлина и взятия Рейхстага.

https://www.youtube.com/watch?v=6OwyTZBhxMc

Как рассказал ТАСС ректор университета «Синергия» (одного из организаторов реконструкции) Юрий Рубин, в октябре 2017 года в парке «Патриот» пройдет реконструкция битвы за Москву и событий первой зимы Второй мировой войны.

В октябре прошлого года в кубинском парке состоялась реконструкция Брусиловского прорыва 1916 года, крупнейшего сражения Первой мировой войны. В октябре 2015 года там же воспроизвели события Афганской войны – боя под Кандагаром.

Заметка дополняется.