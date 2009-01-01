17:07

Подданный Великобритании Джозеф Стоун погиб при взрыве автомобиля миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под Луганском. Об этом в фейсбуке написал советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1350418618378315?pnref=story

По его словам, контузию в результате подрыва машины ОБСЕ получила гражданка Германии Ива Гнелин. Ее доставили в больницу Луганска, где оказали медицинскую помощь.

Ранее 23 апреля источник «Интерфакса» в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявил, что при взрыве погиб гражданин США, а ранения получили граждане Германии. Имен собеседник агентства не называл.

В свою очередь, в ОБСЕ подтвердили гибель одного из наблюдателей миссии и сообщили о госпитализации еще сотрудников организации. Всего в патруль ОБСЕ входили шестеро человек.

Два автомобиля миссии ОБСЕ следовали по маршруту Славяносербск – Сокольники, один из них подорвался на мине в районе поселка Пришиб. В Народной милиции ЛНР заявили, что наблюдатели ОБСЕ отклонились от основного маршрута, а в министерстве госбезопасности ЛНР считают, что произошедшее – провокация со стороны Вооруженных сил Украины.

Геращенко в своем сообщении, напротив, высказал мнение, что международные наблюдатели могли стать «жертвами тотального минирования» дорог в ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). В ДНР уже призвали Киев не спекулировать «на трагедии».