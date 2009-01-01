18:13

Явка избирателей на президентских выборах во Франции к 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 69,42%. Такие данные в твиттере опубликовало министерство внутренних дел страны.

https://twitter.com/Place_Beauvau/status/856160693749518336

Для сравнения, в первом туре выборов президента в 2012 году к тому же времени явка оказалась больше – на уровне 70,59%. В 2007 году она составила 73,87%.

Ранее бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на данные экзит-поллов передал, что на выборах пока лидируют представитель движения «Вперед» Эмманюэль Макрон и кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, набравшие 24% и 22% голосов соответственно.

Два других кандидата-фаворита – бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и кандидат от движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон – набрали 20,5% и 18% голосов соответственно.

Всего на выборах зарегистрировались 11 кандидатов, все они уже проголосовали. Кроме вышеупомянутых, это председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидер партии «Рабочая борьба» Натали Арто, представитель Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, руководитель партии «Сопротивляемся!» Жан Лассаль, председатель «Народно-республиканского союза» Франсуа Асcелино, глава партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, представитель Социалистической партии Бенуа Амон.

https://twitter.com/afpfr/status/856158679338553344

Работа избирательных участков продлится до 19:00 по местному времени (20:00 мск), в некоторых крупных городах – до 20:00. Два кандидата, набравшие максимум голосов, пройдут во второй тур выборов, намеченный на 7 мая.