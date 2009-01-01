19:12

Зарегистрированное в Москве ООО «Интер менеджмент» получило 34 подряда «Газпрома», касающихся проекта газопровода в Китай «Сила Сибири». Об этом сообщает «Интерфакс».

Сумма каждого из подрядов не превышает 400 млн рублей; общая их стоимость достигает 7,85 млрд рублей. Они предусматривают, в том числе, сооружение временных технологических проездов, технологических площадок, воздушных линий электропередач, посадочной площадки для вертолетов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Интер менеджмент» относится к микропредприятиям, где работают до пяти человек. Компанию зарегистрировали в августе 2016 года с уставным капиталом в 150 тысяч рублей. Фирма полностью принадлежит генеральному директору Сергею Самарину.

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Подряды «Газпрома» не первый раз получает микропредприятие. В январе 2017 года 40 подрядов по «Силе Сибири» на общую сумму 7,9 млрд рублей выиграла компания «Томпромтранс», где также работают до пяти человек.

По итогам 2016 года первое место в рейтинге «королей госзаказа», составляемом Forbes, занял небольшой подрядчик «Газпрома» – малоизвестная компания «Петон», выручка которой в 2015 году составила 1,9 млрд рублей. Она получила от государства подряды на 176 млрд рублей, при этом два самых крупных достались ей без конкурса.