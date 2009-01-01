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В результате взрыва автомобиля миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под Луганском погиб гражданин США. Эту информацию во время пресс-брифинга ОБСЕ в Киеве подтвердил первый заместитель главы Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг.

Кроме того, он отметил, что при взрыве также пострадали двое членов миссии – граждане Германии и Чешской республики. Сейчас они находятся

Ранее данные о гибели американца под Луганском «Интерфаксу» сообщил источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

МИД России, ссылаясь на сообщения ОБСЕ, также отмечал, что погибший – гражданин США, сотрудник медицинской компании, который работал в ОБСЕ по контракту.

В ведомстве заявили, что обстоятельства «указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе», и призвали активизировать переговоры между Киевом, Донецком и Луганском.

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Советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко ранее сообщал о том, что при взрыве автомобиля под Луганском погиб не американец, а поданный Великобритании Джозеф Стоун.

Два автомобиля миссии ОБСЕ следовали по маршруту Славяносербск – Сокольники, один из них подорвался на мине в районе поселка Пришиб. В Народной милиции ЛНР заявили, что наблюдатели ОБСЕ отклонились от основного маршрута, а в министерстве госбезопасности ЛНР считают, что произошедшее – провокация со стороны Вооруженных сил Украины.