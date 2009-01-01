21:19

Во второй тур выборов президента Франции по предварительным данным вышли кандидат от движения «Вперед» Эммануэль Макрон и кандидат ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом сообщает радиостанция «Франс Инфо».

Макрон лидирует с 23,7% голосов, Ле Пен получила 21,7%.

Лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон набрали одинаковое количество голосов – 19,5%.

https://twitter.com/afpfr/status/856211181974859776

Всего на выборах зарегистрировались 11 кандидатов, все они уже проголосовали. Кроме вышеупомянутых, это председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидер партии «Рабочая борьба» Натали Арто, представитель Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, руководитель партии «Сопротивляемся!» Жан Лассаль, председатель «Народно-республиканского союза» Франсуа Асcелино, глава партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, представитель Социалистической партии Бенуа Амон.

В Елисейском дворце отметили, что нынешний президент Франции Франсуа Олланд пока не будет называть имя кандидата, которого он поддержит во втором туре выборов.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что во втором туре будет голосовать за Эммануэля Макрона.

https://twitter.com/afpfr/status/856217421518188544

За Макрона призывает голосовать и мэр Парижа Анн Идальго.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.