Во второй тур выборов президента Франции по предварительным данным вышли кандидат от движения «Вперед» Эммануэль Макрон и кандидат ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом сообщает радиостанция «Франс Инфо».
Макрон лидирует с 23,7% голосов, Ле Пен получила 21,7%.
Лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон набрали одинаковое количество голосов – 19,5%.
https://twitter.com/afpfr/status/856211181974859776
Всего на выборах зарегистрировались 11 кандидатов, все они уже проголосовали. Кроме вышеупомянутых, это председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидер партии «Рабочая борьба» Натали Арто, представитель Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, руководитель партии «Сопротивляемся!» Жан Лассаль, председатель «Народно-республиканского союза» Франсуа Асcелино, глава партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, представитель Социалистической партии Бенуа Амон.
В Елисейском дворце отметили, что нынешний президент Франции Франсуа Олланд пока не будет называть имя кандидата, которого он поддержит во втором туре выборов.
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что во втором туре будет голосовать за Эммануэля Макрона.
https://twitter.com/afpfr/status/856217421518188544
За Макрона призывает голосовать и мэр Парижа Анн Идальго.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.
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