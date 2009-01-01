23 апреля, 23:06

Председатель партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции. Об этом сообщает МВД Франции.

После подсчета половины голосов Ле Пен набрала 24,1%.

https://twitter.com/afpfr/status/856239442696298496

У кандидата от движения «Вперед» Эммануэля Макрона 22,44%, у Франсуа Фийона – 19,57%.

Ранее сообщалось, что в первом туре лидирует Макрон. Он набрал 23,7% голосов, на втором месте была Ле Пен с результатом в 21,7%.

О своей поддержке Макрону заявили кандидат в президенты Франции, бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон, а также мэр Парижа Анн Идальго.

Всего на выборах зарегистрировались 11 кандидатов. Это председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидер партии «Рабочая борьба» Натали Арто, представитель Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, руководитель партии «Сопротивляемся!» Жан Лассаль, председатель «Народно-республиканского союза» Франсуа Асcелино, глава партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, представитель Социалистической партии Бенуа Амон.