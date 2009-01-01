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После подсчета 40 млн голосов кандидат от движения «Вперед» Эммануэль Макрон лидирует с результатом в 23,54%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД Франции.

https://twitter.com/afpfr/status/856263666127253504

У соперницы Макрона на втором туре президентских выборов председательницы партии «Народный фронт» Марин Ле Пен 22,33% голосов.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон набрал 19,87%, а лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон – 18,47%.

Ранее сообщалось, что в первом туре лидирует Ле Пен.

О своей поддержке Макрону во втором туре заявили кандидат в президенты Франции, бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон, а также нынешний президент Франции Франсуа Олланд.

Всего на выборах зарегистрировались 11 кандидатов. Это председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидер партии «Рабочая борьба» Натали Арто, представитель Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, руководитель партии «Сопротивляемся!» Жан Лассаль, председатель «Народно-республиканского союза» Франсуа Асcелино, глава партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, представитель Социалистической партии Бенуа Амон.