23 апреля Франция выбрала нового президента (следить за подсчетом голосов можно здесь): им станет, почти со 100% вероятностью, лидер нового движения «В пути» Эммануэль Макрон. Если итоги первого тура никто не брался прогнозировать из-за слишком слабой разницы в рейтингах четырех ключевых кандидатов, то во втором туре – результат практически предрешен. Для России нынешние итоги – очень плохая новость: еще в период кампании Кремль успел рассориться с фаворитом избирательной гонки, рассчитывая на победу наиболее комфортного для себя кандидата – Франсуа Фийона.

Итоги первого тура были совершенно непредсказуемыми. Социологи строили самые разные комбинации, вероятность каждой из которых казалась в той или иной степени высокой. Но на фоне последних драматических ошибок социологов – с результатами выборов в США и итогами референдума о выходе Великобритании из ЕС – доверие экспертов и журналистов к опросам общественного мнения заметно снизилось. На самом деле зря: по крайней мере, во Франции прогнозы ведущих социологических центров практически сбылись. Сильнейшая интрига здесь была связана с необычно большим числом неопределившихся: по разным опросам, от 28 до 34% избирателей, которые собирались принять участие в выборах, не исключали, что в последний момент изменят мнение о том, кому отдать свой голос.