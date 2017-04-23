01:17

На площади Бастилии в Париже прошли акции протеста против результатов первого тура президентских выборов. Об этом сообщает Le Parisien.

Акция протеста прошла после оглашения первых результатов выборов. На площадь Бастилии вышли представители «антифашистов». Всего их было около 300 человек, сообщает издание.

Демонстранты намеревались организовать так называемую «Ночь баррикад». Сначала демонстрация была мирной, но вскоре начались столкновения участников с полицией.

По данным издания, протестующие начали разбивать витрины, автобусные остановки, а также окна полицейских автомобилей.

https://twitter.com/afpfr/status/856268701179445248

Большую часть демонстрантов задержали, применив при этом слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали два человека, в том числе подросток. Мужчина получил травму лица, а 15-летняя девочка – лица и шеи.

Столкновения между полицией и демонстрантами продолжаются и сейчас. Они переместились с площади Бастилии на площадь Республики. Об этом сообщает корреспондента РИА Новости в Париже.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. По предварительным результатам, во второй тур вышли кандидат от движения «Вперед» Эммануэль Макрон и кандидат ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

По последним данным, приведенным МВД Франции, по количеству голосов лидирует Макрон. Он набрал 23,54%, а Ле Пен – 22,33%.

Следом идут бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон с 19,87% и лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон – 18,47%.