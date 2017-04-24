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Минфин предложил внести изменения в Бюджетный кодекс и ввести новое бюджетное правило, согласно которому будет определяться замораживание бюджетных расходов в номинальном выражении. Об этом сообщают «Ведомости», которые ознакомились в проектом поправок в Бюджетный кодекс.

Новое правило полностью заработает к 2019 году, отмечают в Минфине. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, развилок по бюджетному правилу «по большому счету нет».

Согласно прежнему бюджетному правилу, расходы определялись исходя из расчетной цены нефти и 1% ВВП. Все дополнительные нефтегазовые доходы уходили в резервный фонд.

Пока цены на нефть были стабильно высокими, Минфин боролся против того, чтобы смягчить правило, однако уже в 2016 году в ведомстве приняли решение заморозить расходы бюджета на три года в номинальном выражении, отмечает газета.

Нефтяная цена отсечения по новому правилу составит $40 за баррель в реальном выражении.

Минфин предложил использовать резервный фонд только для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. Кроме того, в ведомстве хотят использовать средства фонда национального благосостояния (ФНБ) для пополнения резервного.

Проект поправок уже отправили на согласование, подтвердил изданию представитель Минфина.

В Минэкономразвития информацию не прокомментировали.