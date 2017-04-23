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К концу апреля Госдума планирует создать официальные аккаунты в шести самых популярных социальных сетях. Об этом «Ведомостям» рассказали источник, близкий к руководству нижней палаты, и сотрудник думского аппарата.

Среди этих шести социальных сетей – «ВКонтакте», Instagram, Telegram, Facebook, Twitter и «Одноклассники». По словам собеседников издания, нынешние ресурсы руководства не соответствуют современным реалиям.

По их данным, у аккаунтов будет легкий и современный дизайн и понятный читателям контент – новости, интересные факты о Думе и депутатах, разъяснения законопроектов.

За содержание аккаунтов будут отвечать не SMM-специалисты, а профессиональные журналисты, отмечают собеседники газеты. Информацию будут разносить разными способами. Наприме, в Instagram – Госдума в лицах, в Facebook – мнения экспертов и оценка, «ВКонтакте» – разъяснения законов.

﻿«А чтобы показать открытость Думы и привлечь внимание, будет запущен ряд спецпроектов совместно с Mail.ru Group», – отмечает источник «Ведомостей».

В пресс-службе Mail.ru Group эту информацию подтвердили.

﻿«Две наши крупнейшие социальные сети – “Одноклассники” и “В контакте” с их многомиллионными аудиториями – логичный и естественный канал для предоставления актуальной информации пользователям. Можно только приветствовать заинтересованность Госдумы в создании своих сообществ и групп в соцсетях – это повышает прозрачность деятельности, способствует открытому и оперативному диалогу», – заявили в компании.

Сейчас у Госдумы есть только автоматический Twitter, который публикует новости с официального сайта.