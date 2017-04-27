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США призвали Россию использовать свое влияние на востоке Украины для проведения полного расследования о гибели американского гражданина при взрыве автомобиля ОБСЕ под Луганском. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В Вашингтоне отметили, что новость о смерти гражданина США, который работал фельдшером в миссии ОБСЕ в Украине, шокировала руководство страны.

Кроме того, в сообщении Госдепа сказано, что США призывают Россию повлиять на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг к миру на востоке Украины и обеспечить видимое улучшение ситуации с безопасностью.

Ранее во время брифинга ОБСЕ в Киеве первый заместитель главы Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг подтвердил, что в результате взрыва автомобиля ОБСЕ погиб гражданин США.

При взрыве пострадали еще два человека. Один из них гражданин Германии, другой приехал на Украину из Чешской республики.

Советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко ранее сообщал о том, что при взрыве автомобиля под Луганском погиб не американец, а поданный Великобритании Джозеф Стоун.

Два бронированных автомобиля миссии ОБСЕ следовали по маршруту Славяносербск – Сокольники. В районе поселка Пришиб один из них подорвался на мине.

В Народной милиции ЛНР заявили, что наблюдатели ОБСЕ отклонились от основного маршрута, а в министерстве госбезопасности ЛНР считают, что произошедшее – провокация со стороны Вооруженных сил Украины.