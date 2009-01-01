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Правозащитная группа «Агора» направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую жалобу по делу о задержаниях на массовых митингах против коррупции, которые прошли в Москве и других городах России 26 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Жалобу подали от имени жителя Сочи, координатора общественного движения «Открытый Сочи» Виталия Нибиеридзе, которого обвинили в организации незаконного митинга. Он провел под административным арестом восемь суток.

По данным издания, Нибиеридзе подавал заявку на проведение митинга 26 марта, однако власти города ему отказали. Поэтому он написал в социальных сетях, что приглашает всех на собрание без лозунгов и звукоусиливающей аппаратуры.

﻿«Восемь человек с кроссовками наперевес были задержаны на подходе к месту собрания: полиция пояснила, что кроссовки якобы были украдены из торгового центра. А затем были задержаны Виталий Нибиеридзе и гражданский активист Михаил Пчелин»,– рассказал газете адвокат господина Нибиеридзе Михаил Беньяш.

По мнению адвоката, таким образом были нарушены статья 6 (справедливый суд), статья 10 (свобода слова и выражения мнения) и статья 11 (свобода собраний) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

﻿«Нам не дали ознакомиться с материалами дела. Их выдали за 15 минут до начала процесса, а когда я успел сфотографировать десять страниц, то подошел судья, выхватил дело и сказал, что время вышло»,– отмечает Михаил Беньяш.

По словам руководителя «Агоры» Павла Чикова, права задержанных на митингах против коррупции сегодня защищают юристы многих крупных организаций, в числе которых Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), «Русь сидящая», «Открытая Россия» и «Мемориал».

«Мы ожидаем, что ЕСПЧ начнет коммуницировать жалобы уже в течение года. Главным ограничителем будет количество жалоб, которое секретариату придется обрабатывать. Но в последнее время ЕСПЧ работает быстро»,– добавил Чиков.

Ранее в феврале Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил около €184 тысяч группе россиян, чьи права, как признал суд, российские власти ущемили при согласовании массовых акций. Компенсации присудили 23 людям, в том числе оппозиционеру Сергею Удальцову и правозащитнику Льву Пономареву.

Митинги «Он нам не Димон» прошли в 97 городах России 26 марта. В большинстве городов они не были согласованы, что привело к многочисленным задержаниям. На самой массовой акции в Москве задержали около тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин, комментируя митинги, сравнил их с началом «арабской весны» и «Евромайдана».