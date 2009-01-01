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«Яндекс» решил сделать платными свои навигационные сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» для пользователей, которые используют их в коммерческих целях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В «Яндексе» изданию рассказали, что теперь, для того чтобы использовать навигационные сервисы в коммерческих целях, нужна будет специальная лицензия.

﻿«История ориентирована на таксомоторные компании, экспедиторские и курьерские службы, компании, занимающиеся перевозкой грузов»,– отметили в компании.

Тестировать новый формат будут уже в этом году, а подготовка начнется в начале мая сначала в «Навигаторе», а потом в «Картах».

Такие специальные лицензии станут новым каналом монетизации геосервисов. Как эти сервисы будут использоваться, станет известно уже после тестирования. Модель будет похожа на ту, что действует в интерфейсе программирования приложений (API) «Карт» для бизнеса, который позволяет использовать картографические данные и технологии «Яндекса» в других проектах.

По словам источника газеты, «Яндекс.Навигатор» уже требует деньги за коммерческое использование.

«Нам сказали, что использование в коммерческих целях стоит денег. При нашем объеме запросов мы должны были бы отдавать около 50 тыс. руб. в месяц за пользование “Навигатором”, еще 120 тысяч рублей нужно было бы отдать за саму лицензию. Тогда мы купили лицензию у другого аналогичного сервиса: она стоила нам 15 тысяч рублей а ежемесячное использование – еще около 7 тысяч рублей», – отметил собеседник.

По мнению экспертов, «Яндекс» рискует, так как пользователи могут перейти на альтернативные бесплатные сервисы.