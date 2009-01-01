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Фигурантам дела о хищении средств «Тауруса» вменяют попытку незаконно получить компенсации от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным Следственного комитета Россси, организаторы многомиллионных хищений в банке «Таурус» не только растратили почти 1,7 млрд рублей, но и рассчитывали после банкротства получить от АСВ около 500 млн рублей в качестве возмещения липовых вкладов физических лиц.

Деньги владельцы «Тауруса» пытались получить после отзыва у банка лицензии в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов ЦБ.

В СК считают, что отзыв лицензии входил в планы аферистов, которые намеревались нажиться на крахе кредитного учреждения.

Обвиняемые заранее составили в банке фиктивные документы об открытии не менее 390 вкладов якобы физическими лицами, сообщает газета. Каждый вклад составлял 1,4 млн рублей.

Попытку пресекла временная администрация банка.

Поводом для расследования уголовного дела стала растрата средств банка «Таурус» и покушение на мошенничество летом 2014 года. Организаторами аферы стали предприниматели Андрей Подгорнов, Игорь Рич и Наталья Норимова.

Они узнали о продаже акций банка и в 2014–2015 годах полностью выкупили их у Валерия Толкачева, тогдашнего бенефициара Россельхозбанка, который был собственником «Тауруса».

После сделки, отмечает издание, Валерий Толкачев внес кандидатуру Андрея Подгорнова в совет директоров.

«Подгорнов стал обладать широким кругом прав и полномочий, в том числе совершать любые сделки, действовать без доверенности, давать обязательные для исполнения указания подчиненным сотрудникам… вести организацию работы по бухгалтерскому учету и отчетности банка», что позволило предполагаемым сообщникам «реализовать общий преступный умысел», – отмечает следствие.

Весной 2015 года мошенники получили документы с данными 38 граждан, на которых были оформлены кредиты, и вывели из банка более 547,5 млн рублей.

Всего они выдали фиктивных документов на сумму более 1,13 млрд рублей.

Кроме Подгорнова, Рич и Норимовой, в деле фигурировали еще пять человек, в том числе Дмитрий Меркулов, который работал главным специалистом отдела по работе с физическими лицами операционного управления московского филиала «Тауруса».

По данным издания, сейчас Меркулов находится в СИЗО.