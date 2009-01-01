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По окончательным подсчетам голосов, во второй тур выборов президента Франции вышли два кандидата – основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон и председатель партии «Народный фронт» Марин Ле Пен. Такие результаты опубликованы на сайте МВД Франции.

Первое место по количестве голосов занимает Макрон – 23,86%, а у его соперницы Ле Пен – 21,43%.

Следом идут бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон с 19,94% голосов и лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон – 19,62%.

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Во время подсчета голосов два главных кандидата шли вровень, однако в конце Макрон опередил свою соперницу больше, чем на 2%.

https://twitter.com/afpfr/status/856268332135309317

О своей поддержке Макрону во втором туре заявили кандидат Франсуа Фийон, а также нынешний президент Франции Франсуа Олланд.

Второй тур намечен на 7 мая.

Всего в выборах участвовали 11 кандидатов. Это председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, лидер партии «Рабочая борьба» Натали Арто, представитель Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, руководитель партии «Сопротивляемся!» Жан Лассаль, председатель «Народно-республиканского союза» Франсуа Асcелино, глава партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, представитель Социалистической партии Бенуа Амон.

После оглашения первых результатов в центре Парижа начались акции протеста, в ходе которых прошли столкновения между демонстрантами и полицейскими. Последние использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать людей. В результате, двое демонстрантов получили ранения, еще троих задержали после окончания манифестации.