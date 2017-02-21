Когда в конце февраля Владимир Путин сказал перед телекамерами Сергею Собянину, что было бы неплохо снести старые пятиэтажки, выглядело это как популистский ход на старте президентской предвыборной кампании. В самом деле, срочное массовое улучшение жилищных условий москвичей могло бы стать лучшей формой предвыборной агитации, граничащей с подкупом избирателей; в регионах губернаторы перед выборами раздают людям пакеты с продовольственными заказами, а на судьбоносных федеральных выборах ставка возрастает до квартир в новостройках взамен изношенных хрущевок, все логично. Но за два месяца то, что казалось популизмом, трансформировалось в полноценный социальный кризис.
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