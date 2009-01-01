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Турция увеличила срок безвизового пребывания в стране для россиян до 90 дней. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

Чавушоглу отметил, что упрощение визового режима с Россией обсуждалось еще до того, как над Сирией сбили российский самолет.

До этого граждане России могли находиться в Турции 60 дней, не оформляя визу.

10 апреля российские авиакомпании получили предупреждение от Росавиации о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. Это объясняли «сложной внутриполитической обстановкой в стране», в частности, власти опасались протестных акций из-за референдума.

Референдум состоялся в Турции спустя неделю, более 51% его участников согласились изменить конституцию и поддержали переход страны на президентскую форму правления. Президент становится главой правительства и получает возможность назначать министров. Он также может распускать парламент и издавать указы, имеющие силу законов.

Представители турецкой оппозиции не признали результатов референдума и потребовали пересчета голосов. В Стамбуле также прошли протестные акции.