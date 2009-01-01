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Россия заняла третье место по военным расходам в 2016 году. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Расходы России на вооружение за год выросли на 5,9% и составили $69,2 млрд. Первое место по военным расходам сохранили за собой США – в 2016 году их затраты увеличились на 1,7% до $611 млрд. За США следует Китай с $215 млрд.

Общемировые затраты на вооружение увеличились на 0,4% и составили $1686 млрд. Всего мировые военные расходы составили 2,2% мирового ВВП.

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Аналитики института предположили, что увеличение военных расходов США означает конец тенденции сокращения расходов, которую вызвал кризис. Отмечается, что военные расходы в Западной Европе растут второй год подряд и в 2016 году увеличились на 2,6%.

«Рост расходов во многих странах Центральной Европы отчасти объясняется восприятием России как страны, представляющей возросшую угрозу», – заявил научный сотрудники SIPRI Симон Веземан.

В странах-экспортерах нефти наблюдалось снижение затрат на вооружение. Эксперты объяснили это падением цен на нефть и экономическими проблемами. Наибольшее сокращение расходов на вооружение в государствах, связанных с экспортом нефти, наблюдалось в Венесуэле (-56%), Южном Судане (-54%), Азербайджане (-36%), Ираке (-36%) и Саудовской Аравии (-30%).