10:44

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Федеральной налоговой службы (ФНС) России о признании банкротом авиакомпании «Когалымавиа». Соответствующее решение опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел.

По решению суда в реестр требований кредиторов включена задолженность «Когалымавиа» по взносам в Пенсионной фонд и Фонд социального страхования в размере 155 млн рублей. Временным управляющим авиакомпании назначена Римма Багавиева.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу пройдет 19 октября.

ФНС подала заявление о банкротстве «Когалымавиа» в московский арбитраж 15 марта 2016 года. На следующий день Росавиация запретила авиакомпании выполнять международные и внутренние рейсы.

«Когалымавиа» приостанавливала полеты в конце 2015 года после того, как летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург Airbus A321 потерпел крушение в Египте. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Власти Египта и российские спецслужбы признали инцидент терактом.