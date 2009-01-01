11:09

Пострадавший во время митинга «Он нам не Димон» командир 1-го батальона 2-го оперполка МВД по Москве Валерий Гоников был потерпевшим по «болотному делу». На это обратила внимание «Открытая Россия».

В применении силы к Гоникову на митингах 26 марта обвиняют Александра Шпакова. Тот, по версии следствия, нанес ему «не менее двух ударов кулаком руки в левую часть лица». Шпаков заявлял, что не причастен к избиению полицейского. Он настаивал, что его ударили дубинкой по голове, а затем затащили в автозак, где били по почкам.

Гоников выступал в качестве пострадавшего на суде над Алексеем Гаскаровым, Александром Марголиным, Еленой Кохтаревой и Ильей Гущиным. Он рассказывал, что митингующие избили его сотрудника, но сам он не пострадал и ходатайствовал о том, чтобы его исключили из числа потерпевших. Прокуроры выступили против, и он остался в числе пострадавших. Кроме того, Гоников выступал свидетелем по делу активиста Ивана Непомнящих.

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The Village ранее писал, что пострадавший на митингах 26 марта сотрудник ОМОН Евгений Гаврилов давал показания по «болотному делу» против Ивана Непомнящих.

Непомнящих признали виновным по статьям 212 УК РФ (массовые беспорядки) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Его приговорили к двум с половиной годам колонии. По делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года более 10 человек приговорили к лишению свободы на различные сроки.