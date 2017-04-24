11:26

Минздрав предложил прописать на бутылках с алкоголем, сколько можно выпить в день. Об этом говорится в разработанной ведомством стратегии формирования здорового образа жизни населения, сообщает RNS.

В доработанной версии документа прописано «законодательное закрепленное размещение на этикетках алкогольной продукции информации о вреде ее избыточного потребления с указанием предельно допустимой дозы в миллилитрах в сутки». В предыдущем варианте Минздрав предлагал обязать производителей водки размещать на бутылках информацию о ее пагубном влиянии.

Как отмечает издание, в новой версии стратегии ЗОЖ, как и в предыдущем варианте, предлагается запретить продавать алкоголь лицам до 21 года, а также ограничить торговлю алкоголем в интернете. Документ предполагает запрет производства спиртосодержащих настоек более 30 миллилитров и ограничение на продажу спиртовых настоек в аптеках (не больше одного флакона на руки). Кроме того, Минздрав требует запретить производство и продажу моющих средств, которые содержат спирт.

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В конце 2016 года Президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила розничной торговли спиртосодержащими лекарствами. Вице-премьер Александр Хлопонин предлагал установить акциз на спиртовые лекарственные настойки, бытовую химию и косметику.

Вопросом оборота спиртосодержащих жидкостей власти занялись после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске.