Взрыв метро в Петербурге 3 апреля – первый теракт на территории России, совершенный выходцами из стран Средней Азии, преимущественно узбеками с юга Киргизии. Несмотря на значительное количество странных моментов в официальной версии теракта, ответственность за который до сих пор не взяла на себя ни одна террористическая группировка, этот факт остается неоспоримым, как и то, что предполагаемый исполнитель теракта Акбарджон Джалилов и его организаторы братья Аброр и Акрам Азимовы – граждане РФ. Эта неприятная новость поднимает несколько болезненных вопросов об эффективности российской антитеррористической стратегии и приоритетов в работе спецслужб, контроле над границами РФ и предоставлением российского гражданства, и даже о необходимости корректировки курса на евразийскую интеграцию.
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