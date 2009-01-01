Конец апреля оказался неожиданно холодным и дождливым, заставив многих людей вспомнить о своей «метеозависимости» и «метеочувствительности» – российских медицинских понятиях, которых нет больше нигде в мире. Они часто встречаются в связке с диагнозом «вегето-сосудистая дистония», которого за пределами нашей страны тоже не существует, а набор его симптомов (хроническая усталость, тахикардия, головокружения, обмороки, одышка) может указывать на широкий спектр заболеваний. В Международной классификации болезней никакой метеозависимости тоже нет. Но люди по всему миру верят в то, что погодные условия так или иначе сказываются на бодрости их духа и тела. Ученые проводят массу исследований, пытаясь найти взаимосвязь. Погода действительно влияет на самочувствие, но только в некоторых случаях.
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