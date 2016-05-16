12:24

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила руководителю Роскомнадзора Александру Жарову сменить стиль работы из-за того, что ведомство «идет в хвосте». Об этом сообщает ТАСС.

«Пока, уважаемый Александр Александрович, складывается впечатление отсутствия всякой инициативы и заинтересованности в решении вопросов. Может, вам стиль надо перестроить», – сказала спикер Совфеда.

Матвиенко предложила дать оценку работе службы и предположила, что они занимаются «не тем направлением».

«Вы все время идете в хвосте, вам президент дает поручения, Госдума, Совет Федерации, а вы что, сами не понимаете, что это зона вашей ответственности и вы должны на результат работать, а не на процесс», – заявила она, комментируя работу ведомства по борьбе с «суицидальными пабликами».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству улучшить систему профилактики самоубийств среди подростков.

В декабре 2016 года в Роскомнадзоре сообщили, что за пять лет ведомство заблокировало 10 тысяч ресурсов о суициде. Жаров отмечал, что «открытых» сообществ и групп в российском интернете не осталось, а основная проблема – это «закрытые» группы, где администраторы проверяют новых «вербуемых адептов».

Внимание к так называемым «группам смерти» привлекла публикация в «Новой газете» в мае 2016 года. В ней рассказывалось о сообществах «Вконтакте», где якобы ведется пропаганда суицида среди подростков.