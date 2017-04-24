12:40

Основатель компании Alibaba Джек Ма предсказал появление CEO-роботов и «десятилетия боли» от влияния новых технологий на традиционный бизнес. Об этом сообщает CNBC.

«Через 30 лет на обложке Time в качестве лучшего CEO года мы, вероятно, увидим робота. Он будет запоминать быстрее, считать лучше и не будет ссориться с конкурентами», – сказал Ма, выступая на собрании китайского Клуба предпринимателей.

Он отметил, что предупреждал о влиянии электронной коммерции и интернета на традиционный бизнес еще 15 лет назад, но тогда его никто не слушал. Любой бизнес, не связанный с интернетом, в будущем может пострадать, подчеркнул миллиардер.

По словам Ма, технологии искусственного интеллекта необходимы, но машины не должны заменять людей. Технологическому сообществу следует подумать, как заставить роботов делать только то, что люди не могут. Таким образом роботы смогут стать «партнерами человека», а не оппонентами, добавил он.

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Джек Ма занимает второе место в рейтинге самых богатых китайцев по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в $22,8 млрд.