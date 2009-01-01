12:50

Биржевой курс доллара во время торгов 24 апреля опустился ниже 55,8 рубля, обновив минимум с 3 июля 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 12:44 мск американская валюта стоила 55,77 рубля. Стоимость доллара, таким образом, упала на 67 копеек – 1,19%. Курс евро также понизился и в 12:44 торговался по цене 60,63 рубля.

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Официальные курсы ЦБ на 25 апреля – 56,07 рубля за доллар и 60,84 рубля за европейскую валюту.

Аналитики «Интерфакса» связывают это с ростом цен на нефть и увеличением спроса инвесторов на рисковые активы после оглашения результатов первого этапа голосования на президентских выборах во Франции. Цены на нефть растут из-за сигналов государств-членов ОПЕК о продлении договора о сокращении нефтедобычи.

Во второй тур выборов президента во Франции прошли два кандидата – основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон и председатель партии «Народный фронт» Марин Ле Пен. Макрон набрал 23,86% голосов, а Ле Пен 21,43%. По прогнозам социологов, во втором туре победит Эммануэль Макрон, набрав 60% голосов.