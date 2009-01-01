13:33

Арбитражный суд Москвы признал банкротом группу «Разгуляй». Об этом сообщает «Прайм».

«Разгуляй» обратилась с иском о собственном банкротстве в июле 2016 года. Ранее иск о банкротстве холдинга подала группа компаний «Русагро». В октябре суд ввел в «Разгуляе» процедуру наблюдения.

В ноябре 2015 году «Русагро» купила у Внешэкономбанка долги холдинга и долю банка в группе за 33,9 млрд рублей. Для этого компания взяла кредит на эту сумму на 13 лет. По данным «Ведомостей», кредит открыли во Внешэкономбанке.

«Разгуляй» – один из крупнейших российских агрохолдингов. В него входят сахарное, зерновое и сельскохозяйственное направления, под контролем холдинга находится более 400 тысяч гектаров земли.

В 2009 году группа допустила дефолт по облигациям на 8 млрд рублей. В июле холдинг занялся реорганизацией подконтрольных обществ и продажей непрофильных активов.