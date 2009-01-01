Уже трудно разобраться, кто первый публично назвал события в этой южноамериканской стране «Венесуэльской весной». Но параллели с чередой событий марта-апреля 2011 года в арабских странах не надо долго искать. Вот уже почти три недели в стране идет новая волна протестов против проекта «социализма XXI века» и президента Николаса Мадуро. Люди массово выходят на улицы не только в столице, но и по всей стране – во всех крупных городах, в столицах штатов, в центрах и на окраинах.

Многие устраивают акции прямо у себя дома – по давней традиции, женщины, по вечерам высунувшись в окна или выйдя на балконы колотят медными половниками в эмалированные кастрюли и массивные скороварки. Грохот тысяч кастрюль разносится над многоэтажками спальных районов среднего класса и над холмистыми фавелами.

Местная молодежь по ночам кое-где перекрывает улицы, строит баррикады и жжет покрышки на родных перекрестках. А когда приезжает Национальная гвардия с помповыми ружьями и водометами – прячется по домам и закоулкам, закидывая водометы и бронемашины нацгвардейцев коктейлями Молотова. В ответ полиция и нацгвардия стреляет из травматических пистолетов и ружей по окнам и по всему что движется.