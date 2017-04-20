Восемнадцатого апреля британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о намерении провести досрочные выборы 8 июня 2017 года – на три года раньше срока. До этого премьер не раз говорила, что не собирается проводить внеочередные выборы. Неожиданное заявление застигло врасплох избирателей, политическую элиту Великобритании и прежде всего главных политических соперников Мэй – лейбористов. Что заставило Мэй изменить свое решение и чего можно ждать от выборов?

Последние данные соцопросов показывают, что консерваторы по уровню поддержки опережают лейбористов вдвое – 48% против 24%. Если бы выборы в Великобритании проходили на днях, лейбористы потерпели бы сокрушительное поражение и потеряли бы 73 места в парламенте, а консерваторы могли бы рассчитывать на 50 новых мандатов. Такая расстановка сил гарантирует премьеру комфортное парламентское большинство, с помощью которого она легко получит одобрение всех законодательных инициатив, в том числе плана выхода из Евросоюза.

Впрочем, как показали предыдущие парламентские выборы и референдум о членстве в ЕС, соцопросы – вещь ненадежная. По данным опросов общественного мнения, консерваторы не могли рассчитывать на победу в парламентских выборах 2015, а Британия должна была остаться в ЕС.