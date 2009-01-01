15:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия прошла «хорошее расстояние» в борьбе с коррупцией. Его слова приводит «Интерфакс».

Он подчеркнул, что «эта работа никак не ограничена по времени».

«Что касается самого процесса борьбы с коррупцией, то уже, по-моему, ясно, что это не набор каких-то разовых акций, а действительно планомерная работа, которая имеет своей главной целью создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях», – сказал Песков.

По его словам, что для совершенствования антикорупционного законодательства «существуют определенные резервы». «Хотя здесь есть определенные и заметные достижения», – добавил Песков.

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В начале марта вышло расследование ФБК Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждалось, что российский премьер «создал преступную схему» и с помощью доверенных лиц получил активы на 70 млрд рублей. В том числе яхты, усадьбы и винодельни.

После этого почти в сотне российских городов прошли масштабные антикоррупционные митинги. Протестующие требовали от Медведева ответить на обвинения ФБК.

В Кремле заявляли, что «популистские обвинения» в адрес властей о коррупции – это следствие недостаточной информированности «активистов».

Премьер прокомментировал расследование лишь спустя месяц. Он назвал компромат «чушью и бумажками» и отметил, что появление публикации «спонсировали частные инвесторы», которые призвали людей выйти на митинги, преследуя свои «шкурные интересы». Само расследование он назвал «компотом».

Заметка дополняется.