15:38

Президент РФ Владимир Путин призвал прекратить «суету и штурмовщину» при подготовке законопроектов. Об этом он сообщил на встрече с Советом законодателей, передает «Интерфакс».

«Пока не удалось достичь комплексного, системного подхода к созданию и корректировке законодательной базы. Законопроекты далеко не всегда имеют глубокую, всестороннюю проработку, недостаточно учитываются научные и экспертные оценки. Не изжита, к сожалению – это отчасти только ваша вина, это вина и ваших коллег из исполнительной власти – спешка, необоснованная штурмовщина и даже суета», – заявил он.

На встрече президент отметил, что совету «удаётся сдерживать многие из неуместных, ошибочных или избыточных законодательных инициатив». Он, однако, добавил, что эту работу необходимо усилить.

«Конечно, всем хочется выглядеть прилично. Всем хочется принимать решения, от которых завтра манна небесная посыплется. Но она не посыплется. Этого чуда не произойдёт. Решения должны быть выверенными, они должны быть основаны на реалиях, на наших возможностях и потребностях общества», – добавил президент.

В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев отметил «необыкновенную легкость», с которой в России изменяются законы. Он заявил, что порядок принятия законопроектов «должен быть более консервативным».

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) указал на «репрессивность» принимаемых в России законов. По мнению экспертов центра, законопроекты в России создаются по принципу «кто в лес, кто по дрова». Инициативы становятся реакцией на события, вызвавшие общественный резонанс и не учитывают логики УК, отмечалось в исследовании.