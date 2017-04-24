16:02

В компьютерном классе одной из школ Дагестана произошел взрыв гранаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в школе селения Агвали. В результате, пострадали 11 детей, один ребенок погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Дагестана. По данным Life, шестеро пострадавших в тяжелом состоянии. Позднее в Минздраве республики рассказали, что госпитализированы шесть детей, трое из них в тяжелом состоянии и еще трое в состоянии средней тяжести.

Как пишет Life, гранату в кабинет бросил шестиклассник, его задержали. Подозреваемый – 13-летний Магомед Н., ранее он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Погибший – ученик пятого класса, сообщает Life. РИА Новости со ссылкой на директора школы пишет, что погиб ученик восьмого класса.

При этом ТАСС сообщает что в МВД Дагестана информацию о взрыве не подтвердили. Представитель ведомства заявил изданию, что «подростки пострадали при неосторожном обращении с оружием».

СК завел дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывных устройств. По словам школьника, гранату он нашел на улице и принес в компьютерный класс, после чего та взорвалась.