Правительство сделает для «Роснефти» единственное исключение по выплатам дивидендов. Об этом сообщают «Ведомости».
В директиве правительства установлен уровень в 50% от прибыли всех госкомпаний по МСФО или РСБУ (от большей величины). «Роснефть» сможет направить на выплату 35% чистой прибыли.
Руководитель Росимущества Дмитрий Пристанков сообщил «Интерфаксу», что о дивидендах «Роснефти» внесли две директивы: одна предлагает обязать компанию выплатить 50% прибыли, а другая – 35% прибыли.
«Мы [предложили] стандартные – 50%, но индивидуальный подход. Потому что бывает иногда больше. Минэнерго предложило 35%. <…> Так как мы не пришли к единому мнению, мы вносим в Белый дом обе директивы, но с таблицей разногласий», – пояснил Пристанков.
Уровень дивидендов для госкомпаний подняли в 2016 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что благодаря этой мере бюджет по итогам 2015 года получит дополнительные 100 млрд рублей.
До этого госкомпании должны были платить 25% чистой прибыли. Минфин настаивал на том, чтобы для «Роснефти» исключений не делали, и учел это в трехлетнем бюджете.
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