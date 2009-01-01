17:12

Nord Stream 2 AG подписала соглашение о финансировании строительства газопровода «Северный поток – 2» с пятью европейскими компаниями. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

В соглашении участвуют Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, вклад каждой из компаний составит до €950 млн. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.

В сообщении подчеркивается, что «Газпром» остается единственным акционером Nord Stream 2 AG.

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Как стало известно 11 апреля, Nord Stream 2 AG подписала контракт с Allseas на строительство морской части газопровода. Отмечалось, что строительство двух веток начнется в 2018 и 2019 годах.

Ранее Евросоюз предложил вести переговоры с Россией по «Северному потоку – 2» от лица членов союза.

«Северный поток–2» должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря и предполагает транспортировку 55 млрд кубометров газа в год по двум веткам.