Nord Stream 2 AG подписала соглашение о финансировании строительства газопровода «Северный поток – 2» с пятью европейскими компаниями. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».
В соглашении участвуют Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, вклад каждой из компаний составит до €950 млн. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.
В сообщении подчеркивается, что «Газпром» остается единственным акционером Nord Stream 2 AG.
Как стало известно 11 апреля, Nord Stream 2 AG подписала контракт с Allseas на строительство морской части газопровода. Отмечалось, что строительство двух веток начнется в 2018 и 2019 годах.
Ранее Евросоюз предложил вести переговоры с Россией по «Северному потоку – 2» от лица членов союза.
«Северный поток–2» должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря и предполагает транспортировку 55 млрд кубометров газа в год по двум веткам.
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