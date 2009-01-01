Глава французского «Национального фронта» Марин Ле Пен переживает ситуацию, напоминающую о карьере ее отца, Жан–Мари Ле Пена. На выборах 2002 года тот вышел во второй тур президентских выборов. Но угроза победы националиста объединила его противников, во втором туре они предпочли поддержать действующего президента Жака Ширака.

Марин Ле Пен сегодня противостоит не слишком влиятельный, хотя и популярный политик Эммануэль Макрон. Тем не менее, его уже поддержали бывшие соперники по предвыборной гонке, включая кандидатов от ведущих партий – республиканцев и социалистов. Если верить прогнозам, победа Макрона – почти решенное дело (хотя Brexit и победа Дональда Трампа – примеры того, что прогнозы работают не всегда).