17:48

Банк России предложил изменить закон об аудиторской деятельности. Об этом рассказала директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына, передает РБК.

Центробанк усложнит выход на рынок для аудиторских компаний. Сейчас для их регистрации нужно предоставить информацию о трех аудиторах с дипломами, которые работают в компании. ЦБ предлагает обязать этих специалистов быть «представителями» только одной фирмы, чтобы под их имя не создавалось большое количество аудиторских фирм. Тем организациям, которые проверяют отчетность банков и других связанных с ЦБ структур, необходимо иметь 12 дипломированных аудиторов.

Для допуска к проверке общественно-значимых компаний, аудиторы должны иметь трехлетний опыт работы с подконтрольными ЦБ структурами и на протяжении этого времени не должно быть зафиксировано случаев, когда подписанная ими отчетность признавалась недействительной.

Курицына также предложила ввести ротацию аудиторов: аудитор не может обслуживать одну и ту же компанию дольше семи лет. После этого аудиторская фирма должна сделать двухлетний перерыв в сотрудничестве с компанией.

В Банке России также хотят изменить требования для саморегулируемых организаций (СРО). Согласно нынешним требованиям, СРО должен объединять не менее 2 тысяч аудиторских организаций и не менее 10 тысяч аудиторов-физлиц. В Центробанке предлагают ориентироваться не на число участников в СРО, а на долю услуг.

ЦБ также предложил сузить число компаний, в которых должен проводиться обязательный аудит. Его предлагается проводить, основываясь не на величине выручки предприятия.

7 апреля стало известно, что к Центробанку перейдут полномочия Минфина и Федерального казначества по надзору за аудиторскими фирмами. По данным «Коммерсанта», ЦБ получит новые полномочия с 1 января 2018 года.