С 2016 года российское общество стало открывать для себя проблемы молодежи. Паника вокруг групп смерти, неподдельный интерес к интернет-культуре, удивление от возросшей политической активности «школьников» подстегнули интерес антропологов, культурологов, политологов и журналистов. Выяснилось, что жизненные и идеологические установки, ценностные ориентации, взгляды и планы на жизнь, формы политического участия у 15–25-летних отличаются от старших поколений. Как это будет сказываться на политике, культуре и обществе сейчас и в будущем? Republic публикует фрагменты из посвященной этим вопросам публичной дискуссии, организованной Сахаровским центром 12 апреля. В ней принимали участие исследователи молодежи, а также студенты, которые говорили от себя.
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