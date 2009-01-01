Компания Kitty Hawk, в которую инвестировал сооснователь Google Ларри Пейдж, показала свой прототип «летающего автомобиля».

Стартап провел тестовый запуск Kitty Hawk над калифорнийским озером.

https://www.youtube.com/watch?v=mMWh4W1C2PM

По словам главного исполнительного директора компании Себастьяна Трана, проект «изменит будущее личного транспорта».

«Мы все мечтали летать без усилий. Я рад, что в скором будущем смогу залезать в свою Kitty Hawk для быстрого и легкого полета», – прокомментировал сам Пейдж в разговоре с The New York Times.