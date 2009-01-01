Президент России Владимир Путин на заседании Русского географического общества заинтересовался кадрами, на которых моллюск под названием морской ангел поедает моллюсков морских чертов. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Морской ангел, и он поедает чертика, да?», – спросил президент и, получив утвердительный ответ, добавил: «То, чем я занимаюсь. Надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Приходится все время смотреть, чтобы (и) нас никто не съел. Оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит – очень полезно».
Заметка дополняется.
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