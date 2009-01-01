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Власти США включили в санкционный список 271 сотрудника научно-исследовательского центра Сирии после химической атаки в Идлибе. Об этом сообщает Reuters.

«Эти радикальные санкции направлены против центра научной поддержки этого ужасающего нападения с применением химического оружия, совершенного сирийским диктатором Башаром Асадом против невинных гражданских лиц – мужчин, женщин и детей», – пояснил министр финансов США Стивен Мнучайн.

Он также добавил, что, по мнению властей США, ученые принимали участие в разработке химического оружия.

Химическая атака в Идлибе произошла 4 апреля, в результате погибли более 70 человек. 7 апреля ВВС США нанесли ракетный удар по авиабазе в Хомсе, назвав эти действия ответом на атаку. По данным американских военных, с этой авиабазы вылетали самолеты с химическими боеприпасами.

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Президент Сирии Башар Асад говорил, что данные о применении химического оружия в Идлибе «на 100% сфабрикованными». Он подчеркнул, что Сирия полностью отказалась от химического оружия.

При этом бывший генерал сирийской армии Захер аль-Сакат в интервью The Telegraph заявил, что в распоряжении Асада продолжает оставаться несколько сотен тонн химического оружия. Он пояснил, что после соглашения о ликвидации химического оружия правительство Сирии признало наличие 1,3 тысячи тонн химических веществ, но в распоряжении армии, по данным военного, было «минимум 2 тысячи тонн».