21:32

Ивана Непомнящих, осужденного по «болотному делу», избили в колонии. Об этом в фейсбуке написала адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

По ее словам, кроме Непомнящих избили также осужденных Евгения Макарова и Руслана Вахапова.

«Все избиты в колонии, кто-то очень сильно, кто-то терпимо, если так можно сказать. Многие отказались давать пояснения, говоря, что боятся, что и вообще убьют, потому что бьют там довольно часто», – пояснила она.

Бирюкова добавила «Новой газете», что заключенных избили сотрудники спецназа ФСИН после обысков.

«Иван Непомнящих ранее попал в ШИЗО за то, что якобы не лег спать после команды “отбой”. Если так можно сказать, он отделался “полегче”, чем другие мои подзащитные, у него множественные гематомы и синяки», – сказала адвокат.

По словам заключенных, их били палками, ногами и руками «по всем частям тела без разбора».

Как добавила адвокат, после избиения в камеру, в которой находился фигурант «болотного дела» и еще четыре заключенных, пришел прокурор и спросил, действительно ли сотрудники ФСИН применяли к ним физическую силу. Из всех присутствующих утвердительный ответ дал Непомнящих.

Представитель защиты Непомнящих Сергей Шаров-Делоне сообщил «Новой», что он направил в прокуратуру и Следственный комитет заявления по факту избиения.

Ивана Непомнящих задержали в феврале 2015 года по делу об акции на Болотной площади 6 мая 2012 года, после чего его отправили под домашний арест. В декабре 2015 года Замоскворецкий суд признал Непомнящих виновным по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима.