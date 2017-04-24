24 апреля, 23:11

Бывший президент США Барак Обамы произнес речь перед студентами в Чикаго. Это публичное выступление стало первым после его ухода с поста президента. Об этом сообщает Accosiated Press.

В своем выступлении экс-президент дал советы студентам по поводу лидерства и поведения в социальных сетях. Темы, касающиеся действий президента США Дональда Трампа, а также политические и экономические вопросы Обама не затрагивал.

Бывший президент начал свое выступление со слов: «Итак, что произошло с того времени, как я ушел?» После Обама добавил, что это, видимо, был «желанный комментарий», но не стал продолжать тему, а вместо этого заявил: «Очевидно, что это неправильно, когда речь идет о нашей политике и нашей общественной жизни».

«Самая важная вещь, которую я могу сделать, чтобы в любом случае помочь [стране], – это помочь следующему поколению лидеров принять эстафету и начать двигаться в сторону изменения мира», – сказал президент.

Как пояснила The New York Times, Обама и его советники решили, что вступление в «борьбу» с Трампом на данном этапе стало бы «политической ошибкой». По их мнению, если Обама сейчас «бросит вызов» Трампу, это поможет союзникам действующего президента сплотиться. Это, в свою очередь, добавило издание, позволит Трампу более эффективно проводить свою политику, против которой выступает Обама.

Обращаясь к студентам, Обама также высказался насчет использования акаунтов в социальных сетях и посоветовал студентам быть «более осмотрительными» с селфи и вообще со всем, что они фотографируют: «Если бы я снимал все, что делал в университете, я бы никогда не стал президентом», – подчеркнул Обама.